Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde B.Ö. idaresindeki bir otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Esmer Özdemir, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17.06.2024 22:23
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

B.Ö. idaresindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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