Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 33 EDJ plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.
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