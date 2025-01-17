Adıyaman'da Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Adıyaman'da bir otomobil ile tırın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 20:16
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Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.E. idaresindeki 02 AP 277 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücü H.E. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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