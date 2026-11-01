Adıyaman\'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde dün akşam otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Ergün M., yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ergün M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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