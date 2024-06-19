Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, B.Y. idaresindeki motosiklet ile A.Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.06.2024 11:33
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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde, A.Ü. yönetimindeki 06 DN 6191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki M.M.A. yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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