Adıyaman'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Adıyaman\'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Yeni Sanayi Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinde ölen kişinin Ahmet Kızıl olduğu tespit edildi. Kızıl'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

09.05.2024 18:25
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Adıyaman'da bir kişi park halindeki otomobil içerisinde ölü bulundu.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde 02 LC 178 plakalı park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kızıl olduğu tespit edildi.

Kızıl'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Olay, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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