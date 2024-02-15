Adıyaman'da PKK Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK Operasyonunda Tutuklama

Adıyaman\'da PKK Operasyonunda Tutuklama

Adıyaman'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu belirlendi.

15.02.2024 22:03  Güncelleme: 22:03
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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