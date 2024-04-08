Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde Polis Haftası törenle kutlandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.
Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin polis memuru Eda Ulutaş tarafından yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.
Törene Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.
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Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Türk Kızılay, 'Bu Ramazan Sensiz Olmaz' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay, yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti. Kırgızistan Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen dağıtıma Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık başkanlığında heyet üyeleri de katıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
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