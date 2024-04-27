Adıyaman'da polis memuru, amirlerini beylik silahıyla şehit etti - Son Dakika
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Adıyaman'da polis memuru, amirlerini beylik silahıyla şehit etti

Adıyaman\'da polis memuru, amirlerini beylik silahıyla şehit etti

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan bir polis memuru, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri'ni şehit etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

27.04.2024 23:16
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan bir polis memurunun, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri'ni şehit ettiğini duyurdu.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru, bu akşam beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri'ni yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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