Adıyaman\'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar Dinar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.