Adıyaman\'da sağanak su birikintisi oluşturdu, mahsur sürücüleri itfaiye kurtardı

Adıyaman'da sağanak su birikintisi oluşturdu, mahsur sürücüleri itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; bazı bölgelerde su kaldırımları aştı. Atatürk Bulvarı ile 2 ve 3'üncü çevre yollarında mahsur kalan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kentte yağış aralıklarla devam ediyor.
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3'üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
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