Adıyaman'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Adıyaman\'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Adıyaman'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler yağışa hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadı. Araçların üzeri dolu nedeniyle beyaza büründü.

07.04.2024 13:47
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Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.

Kaynak: AA

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