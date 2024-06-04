Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Yaptığı Katliam Halkı Endişelendiriyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Yaptığı Katliam Halkı Endişelendiriyor

Adıyaman\'da Sahipsiz Köpeklerin Yaptığı Katliam Halkı Endişelendiriyor

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin anne ve 2 yavru kediyi öldürmesi üzerine mahalle sakinleri çözüm talep ediyor. İşletme sahibi ve mahalle sakinleri, sahipsiz köpeklerin insanlara da saldırabileceği endişesiyle önlem alınmasını istiyor. Mahalle muhtarı ise öğrencilerin okullarına rahat gidemediğini ve köpeklerin sokaklarda yaşam hakkını bırakmadığını belirtiyor.

04.06.2024 15:33
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Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi halkı, anne ve 2 yavru kediyi öldüren sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istiyor.

Gazihan Caddesi üzerindeki bir işletmenin sahibinin bakımını yaptığı anne ve 2 yavru kedi, birkaç gün önce sahipsiz 10 köpeğin saldırısına uğradı.

İşletme sahibi Meryem Uçar, iş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda köpeklerin anne ve yavru 2 kediyi parçaladığını söyledi.

Kentte çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu dile getiren Uçar, "Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü sokakta insanlar da bulunabilir o saatte. 10 tane köpek insanları da parçalayabilirdi. Çoluk çocuk var. İş yerinin önüne gelip yatıyorlar. İnsanlar da korkuyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Müşterilerimiz bu durumdan şikayetçiler, rahat bir şekilde gidip gelemiyorlar." dedi

Mahalle sakinlerinden Zikrettin Çiriş ise sahipsiz köpeklerden dolayı rahat bir şekilde dışarıya çıkamadıklarını, özellikle geceleri köpeklerin sürü halinde saldırdığını anlattı.

Çiriş, "Ne zaman görsek kaçmak zorunda kalıyoruz artık. Yani dışarıya çıkamıyoruz. Motora binemiyorum, bindiğim zaman hep sıkıntı yaşıyorum. Geçenlerde yine bir küçük çocuğa saldırmıştı köpek. Bu yüzden kardeşimin, ablamın dışarıya çıkmasını da pek istemiyorum. Artık bu olay hakkında gerekenin yapılmasını istiyoruz, okullara rahat bir şekilde gidemiyoruz." diye konuştu.

Altınşehir Mahallesi Muhtarı Ekrem Abacı da bölgede çok sayıda üniversite öğrencisinin bulunduğunu dile getirerek, "Sahipsiz köpeklerden dolayı öğrenciler de okullarına rahat gidemiyorlar. Ailelerin tamamı bu başıboş köpeklerden dolayı şikayetçi. Bir komşumuzun 2 tane yavru kedisi ve kedilerin annesini katlettiler. Başıboş köpekler çeteleşmişler. Sokaklarda insanlara yaşam hakkını bırakmamışlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Yaptığı Katliam Halkı Endişelendiriyor - Son Dakika

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