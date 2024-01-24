Adıyaman\'da Sahte Para Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 99 adet 100'lük, 49 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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