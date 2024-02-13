Adıyaman'da Şehit Düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Şehit Düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay İçin Tören Düzenlendi

Adıyaman\'da Şehit Düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay İçin Tören Düzenlendi

Adıyaman'da beyin kanaması geçirip, şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.

13.02.2024 17:36
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KARAMAN'A GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da beyin kanaması geçirip, şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31) için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin eşi Nejla, çocukları Ramazan (5) ve Eşref (3) ile silah arkadaşları katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu dua okudu. Törende şehit yakınları, tabutuna kapanıp, gözyaşı döktü. Tören sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Şehit Düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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