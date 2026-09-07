Adıyaman'da sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da sevgilisini darbettiği sırada araya girmeye çalışan U.Y.'yi bıçaklayan Uğur Kaya (23) tutuklandı. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Kaya, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Adıyaman'da sevgilisini darbettiği sırada araya girmeye çalışan U.Y.'yi de bıçaklayan Uğur Kaya (23), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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