Adıyaman'da sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da sevgilisini darbettiği sırada araya girmeye çalışan U.Y.'yi bıçaklayan Uğur Kaya (23) tutuklandı. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Kaya, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da sevgilisini darbettiği sırada araya girmeye çalışan U.Y.'yi de bıçaklayan Uğur Kaya (23), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da sevgilisini darbederken araya gireni bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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