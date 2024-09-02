Adıyaman'da Sıcak Havalar Vatandaşları Suya Yönlendiriyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Sıcak Havalar Vatandaşları Suya Yönlendiriyor

Adıyaman\'da Sıcak Havalar Vatandaşları Suya Yönlendiriyor

Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor, hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkıyor. Vatandaşlar, serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki Kahta Çayı'na akın ediyor. Mine Gökçen, suda yüzerek serinlediğini belirtirken, Ali İhsan Gökçen de yoğunluğun arttığını ve insanların suya girdiğini ifade etti.

02.09.2024 15:47
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Adıyaman'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da vatandaşlar, Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

Vatandaşlardan Mine Gökçen, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini söyledi.

Ali İhsan Gökçen ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve vatandaşların serinlemek için suya girdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Sıcak Havalar Vatandaşları Suya Yönlendiriyor - Son Dakika

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