Adıyaman'da Silah Operasyonu

Adıyaman'ın Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde düzenlenen silah operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde yol emniyet ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.
Ekipler plakaları açıklanmayan araçlarda yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Çalışmalar sırasında gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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