Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla M.Y'ye ateş ederek ayağından yaraladı.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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