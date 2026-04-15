Adıyaman, Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın Açılışı İçin Gün Sayıyor

15.04.2026 13:57  Güncelleme: 14:44
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın açılışına hazırlık sürecini inceledi. Park, geçen yıl hayatını kaybeden Adıyamanlı siyasetçi Sırrı Süreyya Önder anısına inşa edildi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Sırrı Süreyya Önder Parkı ile park çevresinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçen yıl hayatını kaybeden Adıyamanlı siyasetçi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anısına inşa edilen parkın çevresindeki son hazırlıkları denetledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte asfalt serim çalışmalarına hız verdiklerini belirten Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanında eş zamanlı çalıştığını vurguladı. Tutdere, "Hedefimiz yaz sezonu boyunca, kış şartları ve altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan tüm yollarımızın standartlarını yükseltmektir. Sadece Yeni Mahalle'de değil; Sümerevler ve diğer tüm mahallelerimizde yama ve serim ekiplerimizle sahadayız. Adıyaman'da ulaşımı konforlu hale getirene kadar mesaimiz ara vermeden sürecektir" diye konuştu.

Vefa ve hizmet bir arada

Yeni Mahalle'de hayırsever iş insanı Abdülgani Binici'nin katkılarıyla inşa edilen Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın toplam 7 bin 500 metrekarelik alanıyla bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, açılışın çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini müjdeledi. Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Halkımız ve bu memleketin çocukları için attığımız her adım, bu kentin geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır. Kıymetli hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder adına yaptığımız parkımız tamamlandı. Çevre yollarındaki asfalt seriminin ardından bu modern yaşam alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
