Adıyaman'da Sokak Hayvanlarına Yeni Barınak - Son Dakika
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Adıyaman'da Sokak Hayvanlarına Yeni Barınak

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için 7 dönümlük bir barınak açarak, bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve bakımını sağlıyor. Barınakta 150'ye yakın hayvan güvenle korunuyor ve düzenli olarak besleniyor.

07.11.2024 12:30
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını patibulansla Belediye'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek bakımlarını yapıldıktan sonra hayvan barınağına alıyor.

Belediyenin Veteriner Müdürlüğü'nde, sokak köpeklerinin yanı sıra sokak kedilerinin de tedavileri yapılıyor. Adıyaman'da ilk defa hizmete açılan 7 dönümlük alandaki hayvan barınağında, patili dostlara düzenli bakım yapılıyor ve veteriner eşliğinde yemekleri veriliyor.

"Bu barınakta 150'ye yakın hayvan var"

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü İsmet Tekdal, sokak hayvalarına yönelik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Sokak hayvanlarını Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki kliniğimizde tedavilerini, kısırlaştırmalarını, aşılarını yapıyoruz. Herhangi bir hastalıkları varsa tedavilerini yapıyoruz, orada 3-4 gün beklettikten sonra yeni yaptığımız barınağa alıyoruz. Bu barınakta 150'ye yakın hayvan var. Bu hayvanların bütün kısırlaştırması ve aşıları bitmiş, o şekilde hayvan barınağına alıyoruz. Sonraki çalışmamızda barınağımıza 30 bölme yapacağız. Hayvanlar birbirlerine zarar vermesinler diye hayvanları yaşına, cinsine ve ırklına göre ayıracağız. Köpekler dışında kedilere de bakım yapıyoruz. Bakımlarımız bitince de barınaklara alarak mamalarını veriyoruz. Kent Lokantamızdan ve esnaf lokantalarından artan yemeklerle hayvanları besliyoruz.

Daha önce Adıyaman'da barınak olmadığı için hayvanlar bayağı sıkıntı yaşamışlar. Burası 7 dönümlük bir alan, bu 7 dönümlük yerde barınak yaptık. Hayvanlar burada daha mutlu ve huzurlu, doğal olsun diye burada 13 tane toprak ev yaptık. En azından hayvanlar burada daha mutlu olurlar. Aslında şehir beton hayvanlara uygun değil, sokaklarda hayvanlar çöpten tarihi geçmiş, bozulmuş yemekler yiyorlar. Bu yemekler hayvanın ortalama yaşam ömrünü kısaltıyor. Bu hayvanların normalde 12-13 yaşını görmesi gerekirken sokakta sahipsiz kaldıkları için en fazla 2-3 yaşında ölüyorlar. Bu şekilde hayvanın yaşam ömrü de kısalıyor. Bu durum olumsuz bir durum, ama burada bizim himayemizde ve personelimizin desteğiyle, bütün bakımlarını biz yapacağız ve hayvanların yaşam haklarını ve sürelerini uzatmış olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Sokak Hayvanlarına Yeni Barınak - Son Dakika

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