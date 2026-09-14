Adıyaman'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 29 şüpheliden 18'i yakalandı
Adıyaman'da savcılık koordinesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 18'i yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adıyaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 18'i yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 18'i yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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