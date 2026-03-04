Adıyaman'da Suç Paylaşımına Operasyon - Son Dakika
Adıyaman'da Suç Paylaşımına Operasyon

04.03.2026 16:27
Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 11 şüpheli Adıyaman'da gözaltına alındı.

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanların tespiti ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yapan 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 5 av tüfeği ve 204 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA

