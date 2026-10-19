Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
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Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde akşam tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 S 0035 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 02 AGA 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralanan 15 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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