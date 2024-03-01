Adıyaman'da tartışma sonucu 3 kişiyi öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da tartışma sonucu 3 kişiyi öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Adıyaman\'da tartışma sonucu 3 kişiyi öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan tartışma sonucu eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 zanlı tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise adaletin yerini bulmasını bekliyor.

01.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Kasım A. ile cinayet zanlısına yardım ve yataklık yapan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'yı ateş ederek öldürmüştü. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Kasım A. mağarada yakalanmış, 7 zanlı da gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ü jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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