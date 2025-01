Adıyaman\'da Tekneleri Alabora Olan Balıkçılar Kurtarıldı

Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, balık tutmak için Atatürk Baraj Gölü'ne açılan 2 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Tekneleri batan balıkçıları, AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kahta'ya 4 kilometre mesafedeki Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj kenarında piknik yapan Yusuf Orman ve Erdal Can, balık tutmak için tekneleriyle göle açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayıp alabora olan tekneden düşen Yusuf Orman ve Erdal Can, göldeki adanın üzerine çıkarak 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, ambulans ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Tekneyle göle açılan AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Erdal Can, "Piknik yaptıktan sonra balık tutmak için göle açıldık. Dönüş sırasında teknemiz su almaya başladı alabora oldu. Hemen yakın adaya çıktık. Soğuk hava nedeniyle çok üşüdük. Yardım ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtulduk" dedi.