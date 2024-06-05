Güncel

Adıyaman'da teslim edilen köy evleri yuva oluyor

Depremzedelere teslim edilen köy evlerinin bahçesi çapalanmaya, sebzeler yetiştirilmeye başlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremzedelere teslim edilen köy evlerinin bahçesinde meyve ağaçları büyümeye, sebzeler yetişmeye, tavuk ve civcivler dolaşmaya başladı.

6 Şubat asrın felaketinden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı hızla sürerken, tamamlanan konutlara geçen depremzedeler yeni evlerini sıcak yuvaya çeviriyor.

Kentlerde kalıcı konutlar, köylerde ise köy evlerinin yapımı hızla sürüyor. Adıyaman'ın köylerinde ağır hasar olan veya yıkılan konutların hak sahiplerine köy sınırları içerisinde yeni köy evleri inşa ediliyor.

Bölgesel olarak değişin 5 farklı tipte tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam şartlarına uygun yapılan ve dron ile görüntülenen köy evlerinin görsel güzelliği kendine hayran bırakıyor.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde 3+1, 135 metrekare olarak inşa edilen ve çalışmalarda sona gelinin köy evlerinin çevre düzenlemesi yapılıyor. Çevre düzenlemesi ve dış mimarisiyle köy evleri adete villaları andırıyor.

Köy evlerinin bir kısmının yapımı sürerken, depremzedelere teslim edilen köy evlerinin bahçelerinde depremzedeler diktikleri meyve ağaçlarını, ektikleri sebzeleri çapalıyor. Aldıkları tavuk ve civcivleri besliyor.

Merkeze bağlı Akpınar köyünde yapılan köy evlerine yaklaşık 3 ay öce taşınan depremzedeler yeni yuvalarına kısa sürede kavuşmanın sevincini yaşıyor.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun hak sahipliği ve teslim edilen konut sayılarıyla ilgili, ""6 Şubat depreminden sonra hızlı bir ivme alındı. Şehir merkezi kentselde 26 bin 801, kırsalda da 13 bin 838 tane konutumuz var. Toplamda 40 bin 639 tane konutumuz var. Kurasını çektiğimiz 6 bin 281 tane kentsel, 777 tane ise kırsalda konutumuz var. Diğer konutlarımızın kırsal ve kentsel olmak üzere inşaatları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Akpınar köyünde yeni evine 3 ay önce taşınan Depremzede Nuh Şahin, "Evden çok memnunuz. Bizim eski evimiz iki katlıydı. Ambarımız vardı, şimdi yok. Ama devletin bize yaptığı bu ev anca bu kadar olur. Kısa bir süre içerisinde dört dörtlük bu evi bize teslim ettiler" dedi.

Depremzede Hanife Şahin ise, evin planlarının çok güzel olduğunu, devletten de milletten de Allah Razı olsun dileklerini iletti.

Adıyaman'da 26 bin 801 kentsel, 13 bin 838 kırsal konut, 3 bin 348 kentsel, 174 kırsal ticarethane, 150 kentsel, 2 bin 980 kırsal ahır olmak üzere toplam 47 bin 291 hak sahipliği bulunuyor.