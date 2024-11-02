Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

02.11.2024 21:59
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ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, yaralı sürücü ve 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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