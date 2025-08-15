Adıyaman\'da Trafik Kazası: İmam Çiçek Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'da, park ettiği aracından inip yolun karşısına geçmeye çalışan İmam Çiçek (38)y, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 38"inci kilometresinde meydana geldi. İmam Çiçek, otomobilinden inerek yolun karşısına geçme istedi. Ancak bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFR 386 plakalı otomobil Çiçek'e çarptı. Yaralanan Çiçek, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İmam Çiçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.