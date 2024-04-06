Adıyaman\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Erdemli'de yangında ölen 3 kişinin aynı aileden olduğu şüpheli tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin aynı aileden olduğu ve olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yangında ölen Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şüphelinin, yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı iddia ediliyor.