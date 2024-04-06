Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kesmetepe Beldesi'nde traktörüyle tarla süren Mehmet Karaboğaz (70), indiği esnada aniden hareket eden aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin aynı aileden olduğu ve olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yangında ölen Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şüphelinin, yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı iddia ediliyor.
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