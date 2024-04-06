Adıyaman'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Adıyaman\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör kazası meydana geldi. Mehmet Karaboğaz isimli kişi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06.04.2024 17:17  Güncelleme: 17:17
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Kesmetepe Beldesi'nde traktörüyle tarla süren Mehmet Karaboğaz (70), indiği esnada aniden hareket eden aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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