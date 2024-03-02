Adıyaman\'ın Besni ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Han idaresindeki 02 HA 702 plakalı traktör, Kuzevleri köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Han'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, 8,33 gram Bonzai, 0,25 gram Metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 1 adet otomatik av tüfeği ve 1 adet çifte av tüfeği ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Batman Film Günleri' başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, sinemanın önemine vurgu yaparak, tiyatroyu da desteklememiz gerektiğini belirtti. Festivalde onur ve başarı ödülleri verildi ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinlik, Batman'ı daha da güzelleştirir ve mevsimini değiştirir.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacak ve fotoğraf sergileri açılarak deprem bilinci oluşturulması hedefleniyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri açıkladı. Karnabahar fiyatı en fazla artan ürün olurken, şehirler arası otobüs bileti fiyatı en fazla düşen ürün oldu. İTO'nun verilerine göre, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Şehirler arası otobüs bilet ücreti ise yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burak Aşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise önlemler aldı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Aday tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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