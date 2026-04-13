Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "İmkanlarımız El Verdikçe Hem Kreşlerimizi Hem Muhtar Evlerimizi Hem de Parklarımızı Yapacağız"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hafta sonunda üç projenin açılışını yaptı. Tutdere, "İmkanlarımız el verdikçe, bütçe koşullarımız el verdikçe tüm mahallelerimizde hem kreşlerimizi yapacağız hem muhtar evlerimizi yapacağız hem de parklarımızı yapacağız" dedi.

Tutdere, seçim döneminde sözünü verdiği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. İki gün içinde gerçekleştirilen programlarla Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi ile Yeşilyurt Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılışı yapılan yatırımlar, yalnızca fiziki mekan üretimiyle sınırlı kalmayıp toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren bir belediyecilik anlayışının ürünü olarak öne çıktı. Çocukların nitelikli eğitim imkanlarına erişimini artıran, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran, mahalle yönetimini güçlendiren ve afet anlarında yerelden hızlı koordinasyonu mümkün kılan projeler, Tutdere'nin sosyal belediyecilik vizyonunu yansıttı.

4'üncü kütüphane de kente kazandırıldı

Yeni Sanayi Mahallesi'nde, iş insanı Alper Gürsoy'un destekleri hizmete açılan ve Rotary 2430 Bölge Federasyonu'nun da katkıları ile tefriş edilen Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Tutdere'nin göreve geldikten sonra kente kazandırdığı 4'üncü kütüphane olma özelliğini taşıyor. 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen, 280 öğrenci kapasitesine sahip kütüphane; okuma salonları, bireysel çalışma alanları, grup çalışma bölümleri ve bilim atölyesiyle öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Kütüphane bünyesinde yer alan araştırma laboratuvarı ve bilimsel materyallerle aynı zamanda bir bilim merkezi olarak da tasarlanan kütüphanenin açılışı 11 Nisan Cumartesi günü geniş katılımla gerçekleştirildi.

"Her mahalleye bir kreş" hedefi

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün açılışı yapılan ve Yeni Mahalle'de açılan Gündüz Bakımevi'nin ardından ikinci olma özelliği taşıyan Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi ise iş insanı Mustafa Kemal Akın'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Akın Global Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nın destekleriyle bin 825 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. 93 öğrenci kapasiteli ve 7 sınıftan oluşan tesiste, 25-66 ay aralığındaki çocukların güvenli, nitelikli ve destekleyici bir ortamda gelişim göstermesi hedefleniyor. Mutfak, oyun alanları ve ortak kullanım bölümleriyle donatılan kampüs, erken çocukluk eğitimine katkı sunarken aileler açısından da önemli bir sosyal destek mekanizması niteliği taşıyor. Tesis aynı zamanda, Tutdere'nin "her mahalleye bir kreş" hedefinin somut bir göstergesi olarak da öne çıkıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan Muhtar Evi ve bünyesindeki Afet Lojistik Odası da Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan mahalle odaklı hizmet başlıklarından biri olarak hayata geçirildi. Yeni tesisle birlikte muhtarların mahalle sakinlerine daha uygun koşullarda hizmet vermesi amaçlanırken, afet lojistik odası sayesinde olası olası afet durumlarında mahalle düzeyinde daha hızlı ve düzenli bir koordinasyon oluşturulması hedefleniyor.

Yeşilyurt Parkı da kısa sürede resmen açılacak

Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan yaklaşık 10 dönümlük park alanının da kısa süre içinde resmi törenle açılacağını açıkladı. Kadınlar, gençler ve mahalle sakinleri için sosyal yaşam ve spor alanı olarak planlanan parkın, bölgeye önemli bir nefes alanı kazandıracağı belirtildi.

Açılışı yapılan projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Tutdere, Adıyaman'da her kesime dokunan, yaşamı kolaylaştıran ve kentin geleceğine katkı sunan hizmetleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, halkın ihtiyaçlarını esas alan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tutdere, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz en iyisine layık"

"Adıyaman Belediyesi olarak sadece altyapı işi yapmıyoruz. Bir taraftan da depremin travmasını ortadan kaldırmak için kültürel, sosyal ve eğitim yatırımlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Kestiğimiz her kurdele halkımız için; çocuklar için yaptığımız her eğitim yuvası bizim için büyük bir onur kaynağı oluyor. Açılışlarımız devam edecek, eserler Adıyaman halkıyla buluşmaya devam edecek. İmkanlarımız el verdikçe, bütçe koşullarımız el verdikçe tüm mahallelerimizde hem kreşlerimizi yapacağız hem muhtar evlerimizi yapacağız hem de parklarımızı yapacağız. Adıyaman'ı birliğin, kardeşliğin şehir yapacağız. Çünkü hemşehrilerimiz en iyisine layıktır, çünkü belediyemizin hizmetten başka gayesi bulunmamaktadır."