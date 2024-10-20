Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın bagaj kısmında bulunan hoparlör içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında bulunan hoparlör içine gizlenmiş 18 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan A.Ü. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)