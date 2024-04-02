YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu Fidan Dikme Etkinliği Düzenledi
    14:18 SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu Fidan Dikme Etkinliği Düzenledi

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.

  • Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi
    14:17 Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.

  • Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı
    14:16 Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı

    Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.

  • Çinli otomobil üreticisi FAW Grup'un araç satışları arttı
    14:16 Çinli otomobil üreticisi FAW Grup'un araç satışları arttı

    FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.

  • Gazze'de İsrail saldırısında 7 World Central Kitchen çalışanı hayatını kaybetti
    14:15 Gazze'de İsrail saldırısında 7 World Central Kitchen çalışanı hayatını kaybetti

    Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. WCK'nın kurucusu José Andrés, çalışanların İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğünü belirtti. Yardım kuruluşunun saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamaya göre yardım görevlileri WCK logolu araçlarla seyahat ederken saldırıya uğradılar. WCK, bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

  • Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama
    14:15 Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama

    Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.


13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:53 DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı elinden alındı DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
12:06 Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:58 Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı! Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Etimesgut’un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 14:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement