Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Aralık tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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