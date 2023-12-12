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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
12.12.2023 - 13:55,
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Aralık tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Adıyaman, Aralık, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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