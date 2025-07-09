Adıyaman'da Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl Hapis

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar A.A. ile M.M., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12'şer yıl hapis ve 25'er bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.