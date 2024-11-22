Adıyaman\'da Uyuşturucu Yakalandı

Adıyaman'da durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelenilen B.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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