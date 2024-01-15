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Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, uçuş sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler tarafından kurtarılan Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman\'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı
15.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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ADIYAMAN'da uçuş yaptığı sırada dengesini kaybeden yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, kayalıklara düşerek yaralandı.

Olay, Adıyaman- Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde Ali Dağı'nda meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan Selahattin Genç, iniş sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Genç'in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, 2 saat süren çalışma ile Genç'i bulunduğu yerden çıkartıp, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Genç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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