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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Şehit Cem İlk ve Ortaokulu'ndaki 4 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.