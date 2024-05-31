Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Şehit Cem İlk ve Ortaokulu'ndaki 4 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencileri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

31.05.2024 12:53
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Şehit Cem İlk ve Ortaokulu'ndaki 4 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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