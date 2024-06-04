Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

04.06.2024 18:21
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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