Adıyaman'da Taziye Evi Sayısı 24'e Yükseliyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ile iş insanı Serdar Kaynak arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek proje ile kentteki taziye evi sayısı 24'e yükselecek. Proje, vatandaşların acı günlerinde bir araya gelebilecekleri daha düzenli ve uygun mekanlar oluşturmayı amaçlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle kentte yeni bir taziye evi daha kazandırılacak. İş insanı Serdar Kaynak tarafından yapımı üstlenilen taziye evi, Alitaşı Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Alitaşı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde belediyeye ait alanda inşa edilecek taziye evi iki katlı olarak planlandı. Yapıda kadın ve erkek bölümleri, mutfak, yemekhane ve hijyen alanları yer alacak. Modern ve işlevsel bir anlayışla tasarlanan yapı, mahalle sakinlerinin taziye süreçlerini daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda geçirebilmelerine imkan sağlayacak.

Protokol kapsamında taziye evinin yapımını iş insanı Serdar Kaynak üstlenirken, yapım süreci ve teknik kontroller Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülecek.

Tutdere, taziye evlerinin toplumsal dayanışma açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz"

"Şehrimizde hemşehrilerimizin acı günlerinde bir araya gelebileceği, taziyelerini daha uygun şartlarda kabul edebileceği mekanların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Hayırsever iş insanımız Sayın Serdar Kaynak'ın destekleriyle Alitaşı Mahallemize yeni bir taziye evi kazandırıyoruz. Bu anlamlı katkısından dolayı kendisine tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz de süreci yakından takip ederek yapıyı en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacak."