Adıyaman\'da Yeşilay Haftası Yürüyüşü

Adıyaman'da Yeşilay Haftası dolayısıyla "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş için Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplanıldı.

Grup, Yeşilay bayrağı ve pankartlarla cadde boyunca yürüyerek Valilik bahçesine geldi.

Burada basın açıklaması yapan Yeşilay Adıyaman Şubesi Başkanı Bahattin Tunç, Yeşilayın kurulduğu günden bu yana bağımlılığın her türüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

Etkinlikler kentte farklı çalışmalarla hafta boyu sürecek.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile gönüllüler katıldı.