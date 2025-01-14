Adıyaman'da 'Yılın Kareleri' Oylaması

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Adıyamanlı esnaflar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kapcami Mahallesi'nde uzun yıllardır yöresel kıyafetler diken Hacı Tümay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yöresel kıyafet ustası Hacı Tümay, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Tümay "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğraflarını seçti.

Aktar işletmeciliği yapan Aktar Erhan Terzi de "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Terzi, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues "Yürüyüş manzarası", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür' ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğraflarını seçti.