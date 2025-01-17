Adıyaman'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Yılın Kareleri' Oylaması

Ali Tosun, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak en beğendiği fotoğrafları seçti.

17.01.2025 17:54
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tosun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçen Ali Tosun, "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarını oyladı.

Tosun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oyunu verdi.

Ali Tosun, Anadolu Ajansının uluslararası alanda önemli haber ve görsellere imza attığını ifade ederek, seçkideki fotoğrafların her birinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ali Tosun, Eğitim, Güncel, Suriye, Spor, Son Dakika

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