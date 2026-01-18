Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Sakarya Caddesi'ndeki Yol İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sakarya Caddesi'nde devam eden asfalt ve yama çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol iyileştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Tutdere, "Şehirde yaşamı kolaylaştırmak için gece gündüz sahadayız" dedi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış şartlarına rağmen şehrin ana arterlerinde ve altyapısı yenilenen bölgelerde yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda içme suyu hatları yenilenen Sakarya Caddesi'nde bozulan alanların onarımı ve asfalt serimi için yoğun bir mesai başlatıldı.

Çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden teknik bilgi alan Tutdere, özellikle olumsuz hava koşullarının ardından yollarda meydana gelen bozulmaları hızla giderdiklerini kaydetti.

Sakarya Caddesi'nin şehrin Malatya bağlantısı üzerindeki kritik önemine değinen Tutdere, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üstyapı iyileştirmelerine geçildiğini vurguladı.

Belediye ekiplerinin kendi imkanlarıyla yama ve asfalt serimi yaptığını belirten Tutdere, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Adıyaman Belediyesi olarak mevsim şartlarına ve tatil günlerine bakmaksızın sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kar ve yağmur yağışlarının ardından bozulan kısımları hızlıca tamir etmek adına ekiplerimiz görev başında. Sakarya Caddesi'nde içme suyu hatlarımızı yeniledik, şimdi ise yama ve asfalt serimiyle yolu konforlu hale getiriyoruz. Temel gayemiz, halkımızın yaşamını kolaylaştırmak ve her noktada vatandaşımızın yanında olmaktır."

Vatandaşların süreç boyunca gösterdiği sağduyuya teşekkür eden Tutdere, kentin yeniden inşasında dayanışmanın önemine dikkati çekti. Tutdere, "Zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman halkına hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve mutluluk vesilesidir. Bu kenti dayanışma ile hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.