Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kent Genelinde Yol Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kent Genelinde Yol Mesaisi

23.02.2026 12:46  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle kent genelinde altyapı ve yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, özellikle yoğun yağışlar sonucu bozulan yolları onarmak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle kent genelinde saha çalışmalarına hız verdi. Altyapı çalışmaları ve yoğun yağışlar nedeniyle tahrip olan yollarda yenileme işlemleri aralıksız sürdürülürken, asfalt ve yama ekipleri altyapısı tamamlanan bölgelerde serim işlemlerini devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki çalışmaları kapsamında Yenimahalle ve Sümerevler mahallelerinde finişer aracılığıyla sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mimar Sinan, 1. Çevre Yolu, Bahçelievler, Kapcami, Mara ve Yeşilyurt mahallelerinde ise yama ekipleri, bozulan güzergahları onarmak amacıyla yoğun mesai yaptı.

Ekipler, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada zamanla yarışarak öncelikli noktaları ulaşıma uygun hale getirdi.

Yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yol konforunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Tutdere, "Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte ekiplerimizi şehrimizin dört bir yanına sevk ettik. Özellikle altyapı faaliyetleri sonrası bozulan yollarımızı hızla yenileyerek, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasını sağlamak için Adıyaman'ın tüm mahallelerinde planlı çalışma takvimimizi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kent Genelinde Yol Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:37:44. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kent Genelinde Yol Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.