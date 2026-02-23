Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kent Genelinde Yol Mesaisi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle kent genelinde saha çalışmalarına hız verdi. Altyapı çalışmaları ve yoğun yağışlar nedeniyle tahrip olan yollarda yenileme işlemleri aralıksız sürdürülürken, asfalt ve yama ekipleri altyapısı tamamlanan bölgelerde serim işlemlerini devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki çalışmaları kapsamında Yenimahalle ve Sümerevler mahallelerinde finişer aracılığıyla sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mimar Sinan, 1. Çevre Yolu, Bahçelievler, Kapcami, Mara ve Yeşilyurt mahallelerinde ise yama ekipleri, bozulan güzergahları onarmak amacıyla yoğun mesai yaptı.

Ekipler, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada zamanla yarışarak öncelikli noktaları ulaşıma uygun hale getirdi.

Yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yol konforunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Tutdere, "Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte ekiplerimizi şehrimizin dört bir yanına sevk ettik. Özellikle altyapı faaliyetleri sonrası bozulan yollarımızı hızla yenileyerek, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasını sağlamak için Adıyaman'ın tüm mahallelerinde planlı çalışma takvimimizi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.