Adıyaman\'da Yüzer GES Zirvesi Düzenlendi

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Adıyaman Üniversitesi, yenilenebilir enerji alanında öncü bir etkinliğe imza atarak Türkiye'nin ilk tematik Yüzer Güneş Enerjisi Sistemleri (Yüzer GES) zirvesine ev sahipliği yaptı.

SANKO Enerji'nin ana sponsorluğunda ve Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği'nin (GEADER) iş birliğiyle Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen zirve, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TEN-MAK Kurucu Başkanı Abdulkadir Balıkçı'nın moderatörlüğünde "Mevzuat Oturumu" ile başlarken, GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi moderatörlüğünde "Mevcut Kullanım ve Potansiyel İhtiyaçlar Oturumu" ile devam etti.

Üçüncü ve son oturum olan "AR-GE ve Çevresel Etki Oturumu" ise Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı İslim Arıkan'ın moderatörlüğünde yapıldı.

Oturumlarda, yenilenebilir enerji sistemleri alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi.

Zirveye ilişkin konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş 2 Mayıs 2004 yılı itibarıyla TBMM'de yüzer GES'lerin Türkiye'de yapılması için onay çıktığını, Avrupa'nın en büyük baraj gölünün Adıyaman'da olduğunu söyledi.

Türkiye'deki yüzer GES kapasitesinin yüzde 20'sini Adıyaman'ın baraj büyüklüğü nedeniyle karşıladığını ifade eden Keleş, "Çok verimli topraklarımız var. Sulama ile ilgili Adıyaman'ın sulu tarıma geçmesi için yüzer GES'in Adıyaman için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte sulama sorunu belli oranda giderileceği düşüncesiyle yola çıktık ve bu yıl bu zirveyi Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz." dedi.

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi de yüzer GES teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığını ve gelişen prototiplerle artık Türkiye'nin en önemli bir enerji kaynağı olabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Adıyaman'ın güneşlenme süresi bakımından Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından biri olduğunu dile getiren Çelebi şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajı burada bulunuyor. Yaklaşık yapılan hesaplamana göre Atatürk Barajı rezervuar alanı üzerinde 5000 megavat bir enerji Yüzer GES potansiyelimiz mevcut. İnşallah Adıyaman'ın özelinde tabii tarımsal sulama talebinin çok olması, bununla birlikte hibrit sistemlerin Yüzer GES'lerle desteklenmesi talebi de potansiyelde. Bu teknolojinin Türkiye'nin milli ve yerli enerji politikasına katkı sunacağını düşünüyoruz."

Kamu ve özel sektör temsilcileri, misafir akademisyenler, yenilenebilir enerji uzmanları, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldığı zirve, teşekkür belgelerinin takdimi ve kapanış töreniyle sona erdi.