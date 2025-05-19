Adıyaman Gençlik Meclisi, Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan Gençlik Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Tutdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençlik Meclisi üyelerini makamında ağırladı.

Gençlik Meclisi üyeleri adına yapılan açıklamada, "81 ildeki tüm gençleri temsilen huzurunuzdayız. Bu kutlu gün vesilesiyle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor, çiçeğimizi takdim etmek istiyoruz" denildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutdere de gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Memleketin geleceği sizlersiniz. Umutsuzluğa kapılmayın, yılgınlığa düşmeyin. Siz var oldukça bu topraklarda Cumhuriyet de, demokrasi de yaşamaya devam edecek. Bizler de sizler için hem ülkemizi hem Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Mücadele ruhunun önemine dikkati çeken Tutdere, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, çalışarak ve inanarak her hedefinize ulaşabilirsiniz. Gençlik döneminde herkesin aklında sorular olur: 'Okulu bitirince ne olacak, iş bulabilecek miyim?' Bunlar geçici endişelerdir. Önemli olan cesur olmak, kararlı olmak ve çok çalışmaktır. Geriye değil, daima ileriye bakın. Geleceğe yöneldiğinizde yolunuz daha aydınlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda kendisine çiçek takdim eden gençlere teşekkür eden Tutdere, "Bu anlamlı günde beni mutlu ettiniz. Sizi burada görmek büyük bir umut kaynağı. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.