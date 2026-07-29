Adıyaman genelinde otobüs durakları yenileniyor - Son Dakika
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Adıyaman genelinde otobüs durakları yenileniyor

Adıyaman genelinde otobüs durakları yenileniyor
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent içi toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla otobüs duraklarında yenileme çalışması başlattı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent içi toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla otobüs duraklarında yenileme çalışması başlattı.

Adıyaman Belediyesi, kent içi toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla otobüs duraklarını yeniliyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan proje kapsamında modern ve kullanışlı yeni duraklar kentin dört bir yanına yerleştiriliyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile toplu taşıma bekleme alanları daha güvenli, daha konforlu ve daha estetik bir görünüme kavuşacak. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yeni durakların vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor. Yeni duraklar, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmanın yanı sıra kent estetiğine de katkı sunacak.

"ULAŞIMDA YAŞAM KONFORUNU ARTIRIYORUZ"

Başkan Abdurrahman Tutdere, kentte yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın toplu ulaşım hizmetlerinden daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece otobüslerimizi ve yıllarımızı yenilemekle kalmıyor, yeni duraklarımızla hemşehrilerimize daha modern ve daha nitelikli bekleme alanları sunuyoruz. Ulaşımda yalnızca altyapıyı değil, yaşam konforunu da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Adıyaman'ımızı her alanda daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, kentimizde depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman genelinde otobüs durakları yenileniyor - Son Dakika

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