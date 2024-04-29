Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapay zeka teknolojisiyle şarkı ve klip hazırladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapay zeka teknolojisiyle şarkı ve klip hazırladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapay zeka teknolojisiyle şarkı ve klip hazırladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ben her yerde varım' projesi kapsamında yapay zeka teknolojisi kullanarak bir şarkı ve klip hazırladı. Proje, öğrencilerin mesleklerini icra ederken toplumun aktif bir parçası olma becerisini kazanmalarını hedefliyor. Şarkı ve klip, projeyi desteklemek amacıyla ülke genelinde yayınlanacak ve öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeleri, etik değerlerle donatılmaları ve toplumsal aidiyet duygusunu geliştirmeleri amaçlanıyor.

29.04.2024 17:19
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ben her yerde varım" projesine yapay zeka teknolojisi kullanılarak şarkı ve klip hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ben her yerde varım" projesinde öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmaları da amaçlanıyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri "Ben her yerde varım" adlı şarkı ve klip hazırladı.

Şarkının ülke genelinde projeyi desteklemesi için yapıldığı öğrenildi.

Hazırlanan şarkının video klibiyle öğrencilerin hem teknik becerilerini geliştirmeleri hem de etik değerlerle donatılmaları, toplumsal birlik, bütünlük, dayanışma ile yardımlaşma temellerine dayanan toplumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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